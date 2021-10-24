لبنان

وفاة طفل جراء إنفجار جسم مجهول في بريتال

Lebanon 24
24-10-2021 | 10:54
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توفي الطفل ه. ف. جراء إنفجار جسم مجهول على إحدى طرقات بلدة بريتال خلال جمعه قطع الخردة بهدف بيعها.
وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادثة فيما نقل جثمانه إلى براد إحدى مستشفيات المنطقة.
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بريتال

انفجار

القوى الأمنية

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