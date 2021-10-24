وفاة طفل جراء إنفجار جسم مجهول في بريتال

توفي الطفل ه. ف. جراء إنفجار جسم مجهول على إحدى طرقات بلدة بريتال خلال جمعه قطع الخردة بهدف بيعها.

وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادثة فيما نقل جثمانه إلى براد إحدى مستشفيات المنطقة.