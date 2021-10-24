لبنان

إخماد حريق أشجار حرجية وأعشاب في حراجل

Lebanon 24
24-10-2021 | 11:53
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أخمدت عناصر من الدفاع المدني وبعد جهود مضنية، حريقاً شب في أشجار حرجية وأعشاب في بلدة حراجل- كسروان، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
 
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