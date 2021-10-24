لبنان

بينهم طفل حالته حرجة.. 3 جرحى بحادث سيرٍ على أوتوستراد المنية

Lebanon 24
24-10-2021 | 12:31
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وقع حادث سيرٍ بين 3 سيارات على أوتوستراد المنية تحت جسر شهرزاد. 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ الحادث أسفر عن وقوع عددٍ من الجرحى أحدهم طفلٌ في حالة حرجة، وقد جرى نقل الجميع إلى مستشفيات المنطقة. 

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لبنان

المنية

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