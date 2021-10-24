بينهم طفل حالته حرجة.. 3 جرحى بحادث سيرٍ على أوتوستراد المنية

وقع حادث سيرٍ بين 3 سيارات على أوتوستراد المنية تحت جسر شهرزاد.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الحادث أسفر عن وقوع عددٍ من الجرحى أحدهم طفلٌ في حالة حرجة، وقد جرى نقل الجميع إلى مستشفيات المنطقة.