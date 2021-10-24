لبنان

إنجاز لبناني رياضي في إيطاليا.. مازن قيس يتألّق في عالم الملاكمة

Lebanon 24
24-10-2021 | 12:48
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شارك البطل اللبناني مازن قيس بطل الاغتراب في بطولة العالم للمحترفين في لعبة الملاكمة عن وزن 91 كلغ، التي أقيمت في العاصمة الإيطالية بتنظيم المنظمة العالمية للملاكمة XFC.

وخاض قيس مباراته الأولى في مواجهة بطل النمسا، لكن الأخير انسحب خلالها الأمر الذي ساهم بفوز قيس بالنزال. 
 
وبعد ذلك، فاز البطل اللبناني على بطل سويسرا غلوفز كيني، وبهذا الفوز يسجل قيس انجازاً إضافياً إلى سلسلة الإنجازات التي حققها في عالم الرياضة.
وأهدى قيس فوزه إلى بلده الأم لبنان، واعداً تحقيق مزيد من الإنجازات في البطولات القادمة، ورفع اسم لبنان عاليا في المحافل الدولية، داعياً الشباب إلى "الاهتمام بالرياضة، والانخراط في الألعاب المختلفة".

يُشار إلى أن البطل مازن قيس هو من أبطال النادي الشعبي الرياضي، وقد حصد عدداً كبيراً من الألقاب من بينها: بطل لبنان عام 1992، بطل لبنان في الدرجة الأولى للأعوام: 1993، 1994، 1996، 1995، بالإضافة إلى مشاركته في عدد من البطولات ومنها: كأس السفير، بطولات الاستقلال، بطل العرب للعام 1996، البطولة التي أقيمت في أوروبا في العام 2018 Absolut fight chalange 1، بطولة أوروبا في العام 2019 Absolut fight chalange 2، وغيرها. 
 
 
 
 
 

لبنان

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