لبنان

هل سيتم تغيير موعد الانتخابات النيابية؟

Lebanon 24
24-10-2021 | 13:08
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أفادت معلومات الـ”mtv” بأن الاتصالات النيابية تعمل على إجراء الانتخابات في 15 أيار 2022 أي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك على أن يصدر الاقتراح عن الكتل المسلمة كونها معنيّة مباشرةً.

وكان قد وافق مجلس النواب الأسبوع الماضي، على بند تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى 27 آذار المقبل، وذلك في الجلسة العامة في قصر الأونيسكو، لكن رئيس الجمهورية ميشال عون أعاد القانون كونه يترافق مع صوم المسيحيين واحتمال حصول عواصف في هذا التاريخ.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلثاء الواقع فيه 26 تشرين الأول 2021، وذلك لدرس رد قانون الإنتخاب.
 
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