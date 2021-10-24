لبنان

سرقة غريبة من نوعها في طرابلس.. هذا ما فعله مجهولون

Lebanon 24
24-10-2021 | 13:21
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أقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة ثياب و بياضات من على شرفة منزل في أحد المباني بمحلّة أبي سمراء - شارع الحلوة طرابلس.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد فرّ السارقون إلى جهة مجهولة، وقد أثارت فعلتهم مخاوف لدى أهالي المنطقة. 

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