لبنان

حادثة مرعبة على طريق المطار.. هذا ما حصل

Lebanon 24
24-10-2021 | 13:21
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تعرضت على طريق المطار فجر اليوم سيارة المواطن "ح.ح"  لإطلاق نار بهدف السرقة، ما أدى إلى إصابة الاخير ورفيقيه من بلدة زفتا بجروح، في حين تعرّضت السيارة لأضرار كبيرة. 
 
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاتها بالحادثة. 
 
 
 

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