لبنان

جثة في عكار.. هذا ما جرى

Lebanon 24
24-10-2021 | 14:16
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قامت دورية من قوى الامن الداخلي ، وبناء على إذنٍ من المدعي العام، بفتح احدى المقابر في بلدة تلمعيان - عكار بعد ورود معلومات عن قيام عائلة سورية بدفن جثة امرأة سورية الجنسية تدعى "ن.الأحمد" يُشتبه انها توفيت نتيجة عمل جرمي.
وتم نقل الجثة إلى المستشفى الحكومي للكشف عليها بإشراف الطبيب الشرعي. 
ووفقاً للمعلومات، فإن الأرض التي دُفنت فيها الجثة اشترتها منذ مُدّة هيئة تابعة للأمم المتحدة وتمّ تخصيصها لدفن النازحين السوريين الذين يتوفون داخل لبنان.
 
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