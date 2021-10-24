نحاس: تعطيل الانتخابات النيابية له تداعيات كبيرة لن يتحملها أحد

تمنى النائب نقولا نحاس لو أنه لم يتم رد قانون الانتخاب، مشدداً على ان الانتخابات النيابية جزء من مهام هذه الحكومة وتعطيلها له تداعيات كبيرة أشك أن يتحملها أحد.نحاس وفي حديث عبر "الجديد"، تطرق الى موضوع البطاقة التمويلية، مشيراً الى ان قيمتها تتراوح بين 94 و100 دولار شهرياً لمدة سنة، على ان يتم توزيعها الى نحو 200 ألف عائلة لبنانية.وشدد نحاس على ان تنفيذ البطاقة التمويلية سيتم بين شهر و5 أسابيع، مشيراً الى ان تمويلها موجود من الموازنة في البداية إلى حين إيجاد تمويل لها من الخارج.