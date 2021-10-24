نادي الحقوقيين: لملاحقة جميع المعتدين على المحامين

تداعى نادي الحقوقيين الى وقفة تضامنية وذلك "في ضوء سلسلة الإعتداءات المُتكرّرة والمتمادية على المحامين"، وآخرها ما تعرّض له المرحوم المحامي جهاد عبد الباقي والذي أدى الى وفاته بعد دخوله في غيبوبة نتيجة هذا الإعتداء السافر.

ووصف الحادثة بالـ "الإعتداء الجسديّ الوحشي الدموي الوقحٌ على محامٍ، في وضح النهار، وفي شارعٍ مِن شوارع العاصمة مُكتظ بالناس وبكاميرات المراقبة، وكأنّ هيبة دولة القانون سقطت في مَشهَدٍ مُروّعٍ مِنْ نهجٍ جديدٍ قوامه الضرب والقمع والترهيب المُبرمج والمتواصل والقتل بحقّ ممارسة مهنة المحاماة.