لبنان

الحماس غائب

Lebanon 24
24-10-2021 | 17:02
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تبين أن عدة أطراف سياسية وحزبية غير متحمسة لإستعجال عودة مجلس الوزراء للإنعقاد، ولكن كل وفق حسابات وأجندات مختلفة عن الآخر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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