الحماس غائب

تبين أن عدة أطراف سياسية وحزبية غير متحمسة لإستعجال عودة مجلس الوزراء للإنعقاد، ولكن كل وفق حسابات وأجندات مختلفة عن الآخر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".