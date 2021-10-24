لبنان

عبد الله ل"الأنباء" الكويتية: موقف بوتين من تفجير مرفأ بيروت لافت

Lebanon 24
24-10-2021 | 17:18
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أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله الى ان "موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من المعلومات حول تفجير مرفأ بيروت، كان لافتا جدا، وهو المعروف عنه الدقة في الكلام، وانتقاؤه للمواقف والتوقيت"، مرحّباً بالمعطيات المتوافرة لديه، والتي يريد ان يعطيها للدولة اللبنانية بخصوص هذا التفجير".
وقال لـ"الأنباء" الكويتية: "ان هذه المعلومات والمعطيات، قد تكون على قدر كبير من الأهمية بمكان ما، قادرة على مساعدة التحقيق العدلي لجلاء الحقيقة كاملة، اذا أضيفت وتمت مطابقتها مع المعلومات الأخرى المتوافرة من مصادر معينة ملائمة، اذ ان جميع هذه المعلومات، ربما تظهر الحقيقة الساطعة حول من أتى بنيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت، ولماذا استخدم، ومن حماه، ومن ساهم في نقله وغيره من الأمور؟"
وأكد اننا "نعمل على فصل المسارات السياسية عن ملف التحقيق العدلي"، وقال: "للأسف تعودنا في لبنان ان تتدخل السياسة في القضاء ومن كل الجهات، لذلك علينا فصل المسار القضائي عن المسار السياسي، والعمل على حماية التحقيق، وإذا كان هناك من أي تجاوزات، أو تساؤلات، او هواجس، فالقضاء هو من يعالجها، وليست المرجعيات السياسية، هناك مجلس قضاء أعلى ووزير عدل ومرجعيات قضائية، وهناك اصول بالتعاطي في هذا الملف".
المصدر: الانباء الكويتية
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