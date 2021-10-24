الفرزلي لـ"اللواء": لا خوف على إجراء الانتخابات

أكد نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي لـ"اللواء" ان "لا خوف على إجراء الانتخابات وهي ستجري في كل الاحوال، اما بالنسبة لموقف الكتل النيابية من رد القانون فهي رهن بالاتصات الجارية منذ يومين، و لاشيء واضحاً حتى الآن بالنسبة لتوجهات الكتل، ومن الآن حتى الثلاثاء تتظهر الامور اكثر".