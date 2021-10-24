خلاف كبير يتسبب بغياب القنصل

كتبت " الاخبار": لوحِظ غياب القنصل العام للبنان في الإمارات عساف ضومط عن الافتتاح الرسمي للجناح اللبناني في معرض "إكسبو دبي - 2020" مطلع الشهر الجاري، بسبب "خلاف كبير" بينه وبين سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن على الصلاحيات. إذ يتهم كل منهما الآخر بأنه يتعدى على صلاحياته، فيما يعيد عارفون هذه المشكلات إلى الانتماء السياسي لكل منهما. إذ إن دندن محسوب على تيار المستقبل فيما يُحسب ضومط على التيار الوطني الحر.