من 4 الآف الى 40 الف.. الصابون البلدي لم يعد للفقراء

كتب رضا صوايا في "الأخبار" في الأزمات، كتلك التي نعيشها، يكون منطقياً التخلي عن كل ما هو "فرنجي" مستورد لمصلحة ما هو "بلدي" محلي... في بلد، كالذي نعيش فيه، لا منطق يفسّر أن لا يكون أهل البلد قادرين، على الأقل، على استهلاك الصابون «البلدي» لعدم قدرتهم على شرائه!لم تشفع الأزمة الاقتصاديّة حتى للصابون البلدي الذي بات سلعةً نادرة في السوق المحليّة، وحكراً على قلة قادرة على "التنعّم" به. البلاد التي يُقال إنها «أنجبت» الصابون وصدّرته إلى العالم بات سكانها محرومين من "رغوته"! ورغم اختلاف المصادر التاريخية حول نسبة الصابون إلى نابلس الفلسطينية أو طرابلس اللبنانية، إلا أن الثابت أن هذه الصناعة ازدهرت في عاصمة الشمال قبل أكثر من ألف عام، ومنها بدأ تصدير هذا المنتج إلى أوروبا. ازدهار حوّل خان الصابون الذي أُنشئ عام 1480 إلى ملتقى "تجاري عالمي يجتمع فيه التجار المشرقيون والأوروبيون" على ما جاء في بعض المراجع التاريخية.