25
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
من 4 الآف الى 40 الف.. الصابون البلدي لم يعد للفقراء
Lebanon 24
24-10-2021
|
23:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رضا صوايا في "الأخبار" في الأزمات، كتلك التي نعيشها، يكون منطقياً التخلي عن كل ما هو "فرنجي" مستورد لمصلحة ما هو "بلدي" محلي... في بلد، كالذي نعيش فيه، لا منطق يفسّر أن لا يكون أهل البلد قادرين، على الأقل، على استهلاك الصابون «البلدي» لعدم قدرتهم على شرائه!
لم تشفع الأزمة الاقتصاديّة حتى للصابون البلدي الذي بات سلعةً نادرة في السوق المحليّة، وحكراً على قلة قادرة على "التنعّم" به. البلاد التي يُقال إنها «أنجبت» الصابون وصدّرته إلى العالم بات سكانها محرومين من "رغوته"! ورغم اختلاف المصادر التاريخية حول نسبة الصابون إلى نابلس الفلسطينية أو طرابلس اللبنانية، إلا أن الثابت أن هذه الصناعة ازدهرت في عاصمة الشمال قبل أكثر من ألف عام، ومنها بدأ تصدير هذا المنتج إلى أوروبا. ازدهار حوّل خان الصابون الذي أُنشئ عام 1480 إلى ملتقى "تجاري عالمي يجتمع فيه التجار المشرقيون والأوروبيون" على ما جاء في بعض المراجع التاريخية.
ما لم تنجح في محوه العصور طوال أكثر من ألف عام، تكفّلت به الأزمة الاقتصاديّة الحادة التي يعيشها لبنان. "الظروف التي نعيشها لم نعرف لها مثيلاً. حتى زمن المجاعة كان أكثر رحمة على الصناعيين"، يقول بدر حسون، مؤسس "قرية بدر حسون البيئية" التي تعنى بإنتاج مئات من أنواع الصابون البلدي. ويوضح أن "كلفة الإنتاج ارتفعت بأكثر من 60%، وهي نسبة كفيلة بالقضاء على أيّ مؤسسة. وصلنا إلى مرحلة لم يعد بإمكاننا فيها البيع للسوق المحليّة ولا عاد المستهلك المحلي قادراً على شراء منتجاتنا". لذلك، "نركز على التصدير. فيما نسبة المبيع في السوق المحليّة تقارب الصفر. حاولنا، قدر الإمكان، الحفاظ على سعر مقبول للمستهلك وتحمّلنا خسائر كبيرة. لمدة عامين، استمرينا في بيع منتجاتنا على أساس سعر صرف 1500 ليرة و2000 ليرة للدولار، إلى أن اضطررنا منذ بضعة أشهر إلى التسعير وفق سعر دولار السوق السوداء". علماً "أنني منذ سنوات أمّنت 80% من استهلاكي للطاقة عبر الطاقة الشمسية، وأؤمن المياه من بئر، وأنتج الغاز من الصرف الصحي. ومع هذا فالكلفة لا تزال كبيرة جداً".
يتحسّر سليم غنّام، صاحب مؤسسة «خان القصر للصابون"، لأن "المؤسسة التي بدأت العمل مطلع الثمانينيات لم تعرف مثل هذه الأيام حتى في عز اجتياح العدو الإسرائيلي وما تلاه من ويلات". ويوضح أن"الطلب تراجع بأكثر من 70% فيما تضاعفت الكلفة. كنا نشتري تنكة زيت الزيتون الخاص لإنتاج الصابون البلدي بحوالى 50 ألف ليرة. اليوم سعرها يتخطى الـ 600 ألف. كنا نبيع الصابونة البلدية بـ 3 دولارات تقريباً، أي 4500 ليرة. أصبحنا نبيعها بدولارين بالجملة، أي حوالى 40 ألف ليرة وبخسارة".
تابع
الأكثر قراءة
الدولار الرسمي ينخفض دون الـ1500 ليرة.. هذه فوائده التي لم ننتبه لها
Lebanon 24
الدولار الرسمي ينخفض دون الـ1500 ليرة.. هذه فوائده التي لم ننتبه لها
11:00 | 2021-10-24
24/10/2021 11:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الرابع والأخير من شهر تشرين الأول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج عاطفياً
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الرابع والأخير من شهر تشرين الأول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج عاطفياً
08:00 | 2021-10-24
24/10/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار مفرحة جدا طال انتظارها لبعض الأبراج.. إبتداءً من الثلاثاء هذا ما يعدكم به الفلك
Lebanon 24
أخبار مفرحة جدا طال انتظارها لبعض الأبراج.. إبتداءً من الثلاثاء هذا ما يعدكم به الفلك
09:10 | 2021-10-24
24/10/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة على طريق المطار.. هذا ما حصل
Lebanon 24
حادثة مرعبة على طريق المطار.. هذا ما حصل
13:21 | 2021-10-24
24/10/2021 01:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفة النقل بين بيروت وبعلبك ترتفع كثيراً.. إليكم الرقم
Lebanon 24
تعرفة النقل بين بيروت وبعلبك ترتفع كثيراً.. إليكم الرقم
14:13 | 2021-10-24
24/10/2021 02:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:16 | 2021-10-25
ميقاتي يبدأ محادثاته مع الكاظمي في بغداد
05:00 | 2021-10-25
لا حرب أهلية في لبنان بل "شد عصب انتخابي"
05:13 | 2021-10-25
ثغرة في ملف المازوت تهدّد لبنان بالعتمة.. ما هي؟
06:02 | 2021-10-25
وزير الطاقة يزفّ أخباراً سارّة.. هذا ما قاله عن الغاز والكهرباء
07:14 | 2021-10-25
بوشكيان مع جمعية الصناعيين: نعمل على تطوير قدرات الصناعيين والحد من العراقيل
07:04 | 2021-10-25
كنعان: المُساعدة الاجتماعيّة للقطاع العام ضرورية وسط غياب البطاقة التمويليّة
فيديو
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
11:00 | 2021-10-24
25/10/2021 14:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
05:00 | 2021-10-24
25/10/2021 14:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2021-10-24
25/10/2021 14:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact