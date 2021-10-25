لبنان

دوريات للجيش في الميناء.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
25-10-2021 | 00:13
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قامت وحدات من  الجيش بمؤازرة عناصر من مديرية مخابرات، بدوريات متنقلة وثابتة في مدينة الميناء.

وتأتي هذه الدوريات من ضمن الاجراءات المتبعة التي تتخذها وحدات الجيش لحفظ الامن في المدينة.
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