دوريات للجيش في الميناء.. ماذا يجري؟

قامت وحدات من الجيش بمؤازرة عناصر من مديرية مخابرات، بدوريات متنقلة وثابتة في مدينة الميناء.



وتأتي هذه الدوريات من ضمن الاجراءات المتبعة التي تتخذها وحدات الجيش لحفظ الامن في المدينة.