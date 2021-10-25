لبنان

"مرشحون شيعة" للثورة وبوادر انقسام حاد بين مجموعات الحراك

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-10-2021 | 01:30
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على الرغم من أن تركيز مجموعات المجتمع المدني على المناطق والدوائر المسيحية لخوض معارك انتخابية جدية فيها ، الا ان عملية تواصل كبرى تحصل مع عدد من الشخصيات الشيعية لكي تكون جزءا من "لوائح الحراك".

ووفق المعلومات فان بعض المجموعات الفاعلة في عداد" الثورة" بدأت تختار مرشحيها من الطائفة الشيعية في عدة دوائر من اجل خوض الانتخابات، في حين ان تواصل  النواب المستقيلين مع شخصيات شيعية اخرى لترشيحها على لوائحهم  فشل حتى اليوم.

في المقابل تسربت معلومات عن خلافات داخل بعض مجموعات الثورة ما  يشكّل هاجساً حقيقياً لدى المجتمع المدني وتخوّفاً من التنافس الذي من شأنه أن يُضعف قوّته للتصدّي لاحزاب السلطة.

ويرى مصدر قيادي في مجموعات "الثورة" أن المجتمع المدني يعاني من أزمة جدّية بدأت باختلاف في وجهات النظر وتحولت الى خلاف قد يؤدي الى شق الصفوف وبالتالي الى مفاجآت غير متوقعة تحمل معها خسارات لا تُعوّض.

المصدر: لبنان 24

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خاص

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