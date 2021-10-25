في لبنان.. "حتى الكيس عم ندفع حقو" (صورة)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فاتورة من أحد الأفران في لبنان، تظهر بوضوح تسعير كيس ربطة الخبز التي ارتفع سعرها بشكل كبير نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات والمواد الاولية.

وعليه دفع المواطن 500 ليرة لبنانية اضافية ثمن كيس ربطة الخبز.