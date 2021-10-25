لبنان

عطل في معمل عبد العال بسبب الحمولة الزائدة

Lebanon 24
25-10-2021 | 00:28
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انه وبسبب الحمولة الزائدة على خط سحمر والتي تجاوزت الـ 380 A علما ان حمولته الاسمية هي 362 A طرأ عطل على مخرج الكابل الرئيسي الذي يغذي خط الـ 15kv التابع للمحوّل رقم 2 في معمل عبد العال، وستباشر فرق الصيانة في كهرباء لبنان معالجة العطل اليوم.
ونبهت المصلحة الى وجوب عدم تخطي الحمولة القصوى للمحول حمولته الاسمية لتجنب حرمان البلدات المستفيدة من خط سحمر والمربوطة على المحول رقم 2 في محطة عبد العال.
 
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