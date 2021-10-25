لبنان

"الحد الادنى للاجور"... هذا ما اعلنه الاسمر!

Lebanon 24
25-10-2021 | 00:44
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قال رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر: "لدينا اجتماع اليوم مع رئيس الحكومة والهدف هو تحديد أطر مقبولة لدى الجميع من أجل الزيادات سواء بالقطاع العام أو الخاص".

وفي حديثٍ لـ "صوت كل لبنان"، أعلن: "الأرقام ستكون مقبولة سواء لناحية المساعدات في القطاع العام وقد يكون هناك مساعدات للقطاع الخاص والأهم الاتفاق على بدل النقل ونحن طرحنا مبلغ الـ 100 ألف ليرة كبدل نقل يومي".

وأضاف، "بالنسبة للحدّ الأدنى للاجور فإنّ مبلغ الـ 7 ملايين مبني على دراسات وسنزوّد لجنة المؤشر بها والأمور ذاهبة بمنحى إيجابي".

ولفت الأسمر الى أن "بعد اجتماع السراي اليوم والاجتماع مع وزير العمل الأربعاء سيكون هناك اجتماع موسّع الخميس لإعلان النتائج ".
 
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