عبدالله يتكلم عن أحد "العناوين الرئيسية في معركة استقلالية القضاء"

الكثير من الأحداث المرتبطة بالمحاكم الاستثنائية سابقا وحالياوالشبهات الدائمة بالتأثير السياسي على سير التحقيقات فيها وعلى أحكامها،يؤكد أن إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية مستقبلا يجب أن يكون أحد العناوين الرئيسية في معركة استقلالية القضاء.
كنا قد تقدمنا بأقتراح قانون في هذا الأتجاه
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 25, 2021
الكثير من الأحداث المرتبطة بالمحاكم الاستثنائية سابقا وحالياوالشبهات الدائمة بالتأثير السياسي على سير التحقيقات فيها وعلى أحكامها،يؤكد أن إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية مستقبلا يجب أن يكون أحد العناوين الرئيسية في معركة استقلالية القضاء.
كنا قد تقدمنا بأقتراح قانون في هذا الأتجاه