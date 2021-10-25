عبدالله يتكلم عن أحد "العناوين الرئيسية في معركة استقلالية القضاء"

ذكر النائب بلال عبدالله، عبر تويتر، ان " الكثير من الأحداث المرتبطة بالمحاكم الاستثنائية سابقا وحاليا والشبهات الدائمة بالتأثير السياسي على سير التحقيقات فيها وعلى أحكامها، تؤكد أن إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية مستقبلا يجب أن يكون أحد العناوين الرئيسية في معركة استقلالية القضاء. كنا قد تقدمنا بأقتراح قانون في هذا الإتجاه".

الكثير من الأحداث المرتبطة بالمحاكم الاستثنائية سابقا وحالياوالشبهات الدائمة بالتأثير السياسي على سير التحقيقات فيها وعلى أحكامها،يؤكد أن إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية مستقبلا يجب أن يكون أحد العناوين الرئيسية في معركة استقلالية القضاء.

كنا قد تقدمنا بأقتراح قانون في هذا الأتجاه — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 25, 2021