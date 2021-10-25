لبنان

في لبنان... هل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا اجبارية؟

Lebanon 24
25-10-2021 | 01:32
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دعا الدكتور عبد الرحمن البزري، في حديث اذاعي، "اللبنانيين للتحصن ضد كورونا وتلقي اللقاح ومن يستحق اخذ الجرعة الثالثة فليتسجل"، مشددا على ان الجرعة الثالثة من لقاح كورونا معززة للمناعة وهي ليست اجبارية.
 
 
المصدر: "صوت لبنان" 100.5
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عبد الرحمن البزري

كورونا

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