في لبنان... هل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا اجبارية؟

دعا الدكتور عبد الرحمن البزري، في حديث اذاعي، "اللبنانيين للتحصن ضد كورونا وتلقي اللقاح ومن يستحق اخذ الجرعة الثالثة فليتسجل"، مشددا على ان الجرعة الثالثة من لقاح كورونا معززة للمناعة وهي ليست اجبارية.