مع بداية الاسبوع.. قطع طرقات وهذه التفاصيل

عمد عدد من الاشخاص على قطع مجموعة من الطرقات الرئيسية صباح اليوم، احتجاجاً على الاوضاع المعيشية الصعبة، وارتفاع أسعار المحروقات.وقطع عدد من الاشخاص فجراً الطريق عند نقطة الصيفي في بيروت.كما عمد عدد من الاشخاص على قطع السير في صيدا عند مستديرة النجمة، وعند مستديرة عالية، وجسر الرينغ بالاتجاهين، ما تسبب بزحمة سير خانقة.