عون: طرح المقايضة بين المرفأ والطيونة مسخرة

اشار النائب ماريو عون في حديث عبر صوت لبنان 100.5، الى انه يتم البحث عن مصادر متعددة لمساعدة المجتمع واللبنانيين على الخروج من الازمة على الصعيد المالي.وفي موضوع الانتخابات النيابي، قال عون: " نأمل التوصل الى حلول بموضوع تاريخ اجراء الانتخابات النيابية ولكن هذا لا يكفي لان هناك اموراً اخرى مطلوب حلّها والطعن لا يزال وارداً".وتعليقا على كلام وزير الخارجية الاخير، قال عون: "هذا رأيه، وقرار القاضي طارق البيطار يجب أن يبنى على اسس قانونية ولا يجوز حرق المراحل واصدار القرار بشكل عشوائي، وطرح المقايضة بين المرفأ والطيونة "مسخرة"".