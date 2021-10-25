لبنان

السير على الاقدام... الحل الانسب لتوفير المال في لبنان

Lebanon 24
25-10-2021 | 02:01
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بمشهد ملفت في مدينة طرابلس، استغنى معظم الموظفين والعمال والطلاب عن وسيلة النقل والسيارات نتيجة ارتفاع تسعيرة المواصلات وجنون البنزين، وفق مندوبة "لبنان 24".
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