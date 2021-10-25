السير على الاقدام... الحل الانسب لتوفير المال في لبنان

بمشهد ملفت في مدينة طرابلس، استغنى معظم الموظفين والعمال والطلاب عن وسيلة النقل والسيارات نتيجة ارتفاع تسعيرة المواصلات وجنون البنزين، وفق مندوبة "لبنان 24".