لبنان

لا أموال لشراء المازوت وتشغيل المولدات!

Lebanon 24
25-10-2021 | 02:06
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قال رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة في حديث اذاعي لـ"صوت لبنان 100.5":"نحن لم نأخذ حقنا الشهر الماضي ووزارة الطاقة خالفت الجدول ،نحن قادمون على عدم الاستمرار لاننا افلسنا،واصحاب المولدات في كل المناطق سيرسلون كتبا الى وزارة ".

وتابع:" نحن مع تركيب العدادات انما ليس على نفقة صاحب المولدات ومع تسعيرة عادلة، لكن اتهامنا بالابتزاز غير مسموح".

واشار سعادة الى ان هناك 4 حلول للازمة: 
 
نقل مسؤولية اصدار التسعيرة من وزارة الطاقة الى الاقتصاد

اصدار تسعيرة عادلة للحد من الخسائر

ان تكون نفقة العداد على المشتركين وليس اصحاب المولدات

نقل سعر المازوت من الدولار الى الليرة اللبنانية

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