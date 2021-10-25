لا أموال لشراء المازوت وتشغيل المولدات!

قال رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة في حديث اذاعي لـ"صوت لبنان 100.5":"نحن لم نأخذ حقنا الشهر الماضي ووزارة الطاقة خالفت الجدول ،نحن قادمون على عدم الاستمرار لاننا افلسنا،واصحاب المولدات في كل المناطق سيرسلون كتبا الى وزارة ".وتابع:" نحن مع تركيب العدادات انما ليس على نفقة صاحب المولدات ومع تسعيرة عادلة، لكن اتهامنا بالابتزاز غير مسموح".واشار سعادة الى ان هناك 4 حلول للازمة: