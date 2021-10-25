أي مناطق وقعت ضحية سرقة الأسلاك الكهربائية هذه المرة؟

افادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجهولين على سرقة أسلاك كهربائية من شبكات التوتر العالي، التي تغذي بلدات الكنيسة وتلبيبه وحكر السماقية والعريضة والشيخ زناد في سهل عكّار. ووجه الأهالي نداء إلى الأجهزة الأمنية بتوقيف الفاعلين.