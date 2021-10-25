"اشكال وادي الجاموس"...وفاة أحد الجرحى

توفي المواطن جعفر الطرطوسي ،وهو احد جرحى اشكال بلدة وادي الجاموس ليرتفع عدد الاشخاص الذين قتلوا خلال الاشكال الذي وقع بين عائلة الطرطوسي وعائلة السيد الى ستة قتلى،جميعهم من آل الطرطوسي.