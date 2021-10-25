لبنان

"اشكال وادي الجاموس"...وفاة أحد الجرحى

Lebanon 24
25-10-2021 | 02:44
A-
A+
Doc-P-878845-637707521539078796.jpg
Doc-P-878845-637707521539078796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي المواطن جعفر الطرطوسي ،وهو احد جرحى اشكال بلدة وادي الجاموس ليرتفع عدد الاشخاص الذين قتلوا خلال الاشكال الذي وقع بين عائلة الطرطوسي وعائلة السيد الى ستة قتلى،جميعهم من آل الطرطوسي.
مواضيع ذات صلة
عائلة الطرطوسي في بلدة الجاموس: نسلم أمرنا الى الدولة والقضاء
lebanon 24
25/10/2021 14:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من عائلة الطرطوسي: نسلم امرنا الى الدولة
lebanon 24
25/10/2021 14:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حرق منزل وسيارة... ماذا يجري في وادي الجاموس اليوم؟
lebanon 24
25/10/2021 14:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حرق المنازل مستمر في وادي الجاموس (صور)
lebanon 24
25/10/2021 14:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24

وادي الجاموس

الطرطوسي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:16 | 2021-10-25
05:00 | 2021-10-25
05:13 | 2021-10-25
06:02 | 2021-10-25
07:14 | 2021-10-25
07:04 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website