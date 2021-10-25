بعد "مداهمات"القاضية عون.. ما مصير التحقيقات؟

سألت مصادر مطلعة عن مصير التحقيقات التي كانت بدأتها القاضية غادة عون، بعد "المداهمات المنقولة اعلاميا " التي قامت بها أمام مكاتب مكتف في نيسان الماضي.

وقالت: الم ينته بعد تفريغ الداتا، بعد حوالي 7 أشهر على سحبها من المكاتب؟