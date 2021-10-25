لبنان

بعد "مداهمات"القاضية عون.. ما مصير التحقيقات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-10-2021 | 03:15
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سألت مصادر مطلعة عن مصير التحقيقات التي كانت بدأتها القاضية غادة عون، بعد "المداهمات المنقولة اعلاميا " التي قامت بها أمام مكاتب مكتف في نيسان الماضي. 
وقالت: الم ينته بعد تفريغ الداتا، بعد حوالي 7 أشهر على سحبها من المكاتب؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
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