لبنان

مختار بلدة العريضة: إهمال المحاسبة تدفع اللص لتكرار سرقته الأسلاك الكهربائية

Lebanon 24
25-10-2021 | 03:03
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اعتبر مختار بلدة العريضة المختار علي أسعد أن عدم تحرك القوى الأمنية واكتشاف اللصوص سارقي أسلاك التوتر العالي التي تزود قرى السهل بالتيار الكهربائي وتقديمه للعدالة لينال عقابه ، فهذا الاهمال جعل من اللصوص والسارقين تكرار سرقتهم للمرة العاشرة على التوالي.

وفي التفاصيل، أقدم مجهولون ليل أمس على سرقة أسلاك التوتر العالي في بلدة تلمعيان عكار مما حرم باقي قرى السهل من ساعة كهرباء في اليوم.

وعلى هذا الأساس يناشد المختار أسعد القوى الأمنيّة كافة ومخابرات الجيش توقيف الفاعل كما يناشد إدارة شركتي كهرباء لبنان وBUS إعادة توصيل الشبكة.
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