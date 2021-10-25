"لضبط الإيقاع السياسي".. موسى: لإتاحة الفرص لعمل الحكومة

تعليقاً على رد رئيس الجمهورية التعديلات التي أدخلت إلى قانون الانتخاب وعمّا اذا كان هناك من صيغ توافقية، أوضح النائب ميشال موسى، في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن الأمر متوقف على اجتماع الهيئة العامة في مجلس النواب لاتخاذ القرارات المناسبة.وأشار إلى أن اجتماعات عدة ستعقد أيضاً منها التئام اللجان المشتركة، مؤكداً أن كل الأمور قابلة للأخذ والرد.وشدد موسى على أن الانتخابات النيابية أمر ضروري لتحديد الوضعيّة السياسية في البلاد، مؤكداً أن لبنان يريد التفاوض مع المؤسسات الدولية، لذا لا بدّ من اجراء الانتخابات.