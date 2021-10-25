ميقاتي غادر بيروت إلى العراق للقاء الكاظمي

غادر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيروت قبل ظهر اليوم الى العراق في زيارة رسمية لعدة ساعات يجتمع في خلالها مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

كذلك، غادر مع الرئيس ميقاتي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي سيشارك في المحادثات.