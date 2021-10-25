لبنان

ميقاتي غادر بيروت إلى العراق للقاء الكاظمي

Lebanon 24
25-10-2021 | 03:37
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غادر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيروت قبل ظهر اليوم الى العراق في زيارة رسمية لعدة ساعات يجتمع في خلالها مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
كذلك، غادر مع الرئيس ميقاتي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي سيشارك في المحادثات.
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