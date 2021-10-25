توقيف سارق كابلات لأعمدة إنارة قلعة بعلبك ...وهذا ما ضبط بحوزته

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:بتاريخ 13-10-2021، ادعت لدى مخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي مديرة الآثار في منطقة بعلبك / الهرمل ضد مجهول بجرم سرقة كابلات كهربائية عائدة لأعمدة إنارة قلعة بعلبك الاثرية، وقد تم تداول هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثّفة والحثيثة، تمكّنت قوّة من فصيلة بعلبك من توقيف الفاعل، وهو:س. ر. (من مواليد عام ١٩٧٧، لبناني)بتفتيشه، عُثر بحوزته على كمية من حشيشة الكيف. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.