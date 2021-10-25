لبنان

استقرار بدرجات الحرارة..كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

Lebanon 24
25-10-2021 | 03:58
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان  قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
 
 
الحالة العامة:  
طقس خريفي مستقّر مع درجات حرارة تحت معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة.
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الأول بين ٢١ و ٢٩ درجة مئوية)

الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
الثلاثاء:  
قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
الأربعاء:  
قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.
الخميس:  
قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاض بسيط على الجبال وفي الداخل.
 
الرياح السطحية:   شمالية غربية الى شمالية نهاراً ، شرقية ليلاً، سرعتها بين ١٠و ٣٠ كلم/س.
الانقشاع:   جيد إجمالاً، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين ٤٠ و ٧٥ %
حال البحر:   منخفض ارتفاع الموج .
حرارة سطح الماء:   ٢٦°م.
الضغط الجوي:   ١٠١٨ HPA
أي ما يعادل:   ٧٦٤ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس:   ٠٦:٥٢
ساعة غروب الشمس:   ١٧:٥١
 
 
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