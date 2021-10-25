استقرار بدرجات الحرارة..كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



طقس خريفي مستقّر مع درجات حرارة تحت معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة.

( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الأول بين ٢١ و ٢٩ درجة مئوية)



الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء:

قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الأربعاء:

قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.

الخميس:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاض بسيط على الجبال وفي الداخل. الحالة العامة:طقس خريفي مستقّر مع درجات حرارة تحت معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة.( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الأول بين ٢١ و ٢٩ درجة مئوية)الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.الثلاثاء:قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.الأربعاء:قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.الخميس:قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاض بسيط على الجبال وفي الداخل.