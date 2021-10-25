الجيش يدعو المواطنين لحضور يوم مفتوح للقوات الجوية

دعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، “جميع المواطنين الى حضور يوم مفتوح (open day) للقوات الجوية يتخلله عرض جوي لأسراب مختلفة من الطائرات.





– المكان: قاعدة رياق الجوية.



– الزمان: يوم الاحد الواقع فيه 31 / 10 /2021 اعتباراً من الساعة 9.00 ولغاية 14.00”.