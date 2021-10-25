لبنان

زحمة سير خانقة في طرابلس... اليكم السبب

Lebanon 24
25-10-2021 | 12:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعطل سيارة "رانج" من نوع "مرسيدس" في محلة الرفاعية في طرابلس، ما تسبب بزحمة سير خانقة.
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زحمة سير

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