سعر البنزين.. هل سيصل إلى 400 ألف ليرة؟

قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ"لبنان24" إنّ "أسعار البنزين سترتفعُ حُكماً يوم الأربعاء المقبل باعتبار أن الدولار يتصاعد في حين أن أسعار النفط العالمية أيضاً اتخذت مسار الارتفاع".



واعتبر البراكس أنّ "لبنان يتأثر بأزمة النفط العالمية بشكل كبير"، معتبراً أن "أي ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية في العالم سينعكس على لبنان سواء لناحية شراء المحروقات أو في كلفة الشحن باعتبار أن لبنان يستورد السلع من الخارج".



بدوره، قال الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح إنّ "سعر صفيحة البنزين سيرتفع ليكون موازياً لهامش السعر العالمي"، وأضاف: "لا أعتقد أن سعر الصفيحة سيصل إلى 400 ألف ليرة لبنانية".



وجاء كلام فرح في مقابلة عبر قناة "الجديد"، إذ لفت إلى أنّ "الخسائر هي الجانب الأسهل بالنسبة للرقم ولكن فلسفة توزيع الخسائر هي الأصعب والإجتماع المالي لخطة الإنقاذ في مصرف لبنان له دلالاته فالمصرف المركزي يملك دورًا حيويًا في معالجة الأزمة".



وأردف: "العناوين الأساسية التي تحدّث عنها المدير التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي محمود محي الدين هي المالية العامة والمكون الأكبر لها سيكون المكوّن الاجتماعي فالإعتبار الأهم لدى المؤسسات الدولية هو الجانب الإنساني".