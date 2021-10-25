لبنان

كركي يلتقي الأمين العام للإتحاد العمالي العام وبحث في الاوضاع الاجتماعية

Lebanon 24
25-10-2021 | 12:17
A-
A+
Doc-P-878904-637707611694590338.jpg
Doc-P-878904-637707611694590338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دكتور محمد كركي في مكتبه الأمين العام للإتحاد العمالي العام ونائب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي في لبنان سعد الدين حميدي صقر.
وقد تم البحث بالأوضاع العامة في البلاد لاسيّما في الأوضاع الإقتصادية والمعيشية.
وتطرّق المجتمعون إلى القضايا العمّالية بشكل عام وخاصة موضوع زيادة الأجور والرواتب ولواحقها، وضرورة إنصاف الأجراء في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكّد المجتمعون ضرورة دعم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على كافة الصعد كونه يشكل صمّام الأمان الصحي والإجتماعي في لبنان وطالبا الدولة اللبنانية الإسراع في دفع الديون المتوجبة عليها للصندوق والتي تجاوزت الـ 800 4 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021. بالإضافة الى الأموال المرصودة في موازنات العامين 2020 و 2021.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2021-10-26
14:42 | 2021-10-26
14:34 | 2021-10-26
14:30 | 2021-10-26
14:03 | 2021-10-26
13:56 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website