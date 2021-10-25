كركي يلتقي الأمين العام للإتحاد العمالي العام وبحث في الاوضاع الاجتماعية

إستقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دكتور محمد كركي في مكتبه الأمين العام للإتحاد العمالي العام ونائب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي في لبنان سعد الدين حميدي صقر.وقد تم البحث بالأوضاع العامة في البلاد لاسيّما في الأوضاع الإقتصادية والمعيشية.وتطرّق المجتمعون إلى القضايا العمّالية بشكل عام وخاصة موضوع زيادة الأجور والرواتب ولواحقها، وضرورة إنصاف الأجراء في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.وأكّد المجتمعون ضرورة دعم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على كافة الصعد كونه يشكل صمّام الأمان الصحي والإجتماعي في لبنان وطالبا الدولة اللبنانية الإسراع في دفع الديون المتوجبة عليها للصندوق والتي تجاوزت الـ 800 4 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021. بالإضافة الى الأموال المرصودة في موازنات العامين 2020 و 2021.