ما حقيقة تلقي بري اتصال تعزية من جعجع؟

نفى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما ورد في أحد المواقع الاخبارية عن تلقي رئيس المجلس اتصال تعزية من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مؤكداً أن الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.