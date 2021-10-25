وزير الأشغال: مجلس الوزراء كلفني رسمياً بالتواصل مع سوريا

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه البيان الآتي:



"عطفا على ما أدلى به وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب في مقابلته أمس على شاشة الجديد حول "إعطاء الإذن من قبل مجلس الوزراء لوزير الأشغال العامة والنقل بالتواصل مع سوريا"، يهم وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه أن يوضح بأن مجلس الوزراء قد كلفني رسميا بالتواصل مع سوريا، لمناقشة قضايا عالقة مع الجانب السوري تعنى بها الوزارة، وقد دون ذلك رسميا في محضر جلسة مجلس الوزراء، ولا تزال الاتصالات مع الجانب السوري قائمة حول ذلك ، فاقتضى التوضيح".