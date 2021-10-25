لبنان

اتحاد نقابات السائقين اعلن عدم مشاركته في تحرك الاربعاء

Lebanon 24
25-10-2021 | 12:44
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عقد اليوم الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان اجتماعا برئاسة مروان فياض وحضور الاعضاء، وناقش في واقع قطاع النقل البري في لبنان في ضوء الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها اسعار المشتقات النفطية، والتي تحمل السائقين خسائر كبيرة لا تعوضها التعرفة، فضلا عن كلفة الصيانة واسعار قطع الغيار".
 
وبنتيجة المناقشة أكد الاتحاد " ضرورة البت ايجابا بالمشروع الذي تقدمت به اتحادات ونقابات قطاع النقل البري والذي وافق عليه رئيس الحكومة ووزير الاشغال العامة والنقل، والذي يمكن هذا القطاع من القيام بدوره الحيوي في الحركة الاقتصادية".
 
واعتبر الاتحاد ان "الحوار البناء هو الوسيلة الوحيدة التي يجب ان نعتمدها في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد بعيدا عن السلبية والتحركات التي لن تأتي بالحلول الناجعة. وعليه ، فان الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان غير معني بالتحرك الذي دعت اليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري يوم الاربعاء المقبل، حرصا منه على الوضع الامني بالدرجة الاولى، وعلى مطالب السائقين المحقة والتي يجب متابعتها مع كل المسؤولين المعنيين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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