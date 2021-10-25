لبنان

الوطني للاعلام: للراغبين بالترشح الى هيئة الاشراف على الانتخابات تسجيل اسمائهم

Lebanon 24
25-10-2021 | 12:47
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دعا "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" الراغبين في الترشح إلى هيئة الإشراف على الإنتخابات من أصحاب الخبرة والكفاءة الى التقدم بأسمائهم وسيرتهم الذاتية تمثيلا للمجلس في هذه الهيئة، ضمن مهلة ثلاثة أيام من تاريخه 25/10/2021.
 
واشار الى ان وزارة الداخلية طلبت تزويدها بأسماء ثلاثة مرشحين حتى تختار الحكومة واحدا منهم.
المصدر: الوكالة الوطنية
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