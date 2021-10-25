عون عرض الأوضاع العامّة مع بانو

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع النائب أنطوان بانو الأوضاع العامة في البلاد، وحاجات الدائرة الأولى من بيروت.

ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد شكر بانو عون لصرفه مبلغ 50 مليار ليرة لاستكمال التعويض على المتضررين في انفجار مرفأ بيروت.