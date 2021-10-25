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لبنان
أبو شرف: لتأمين الأدوية الاساسية سريعا
Lebanon 24
25-10-2021
|
13:18
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نظمت نقابتا الأطباء في لبنان وشمال مؤتمرا عبر "الإنترنت"، عن "كيفية تأمين الأدوية الضرورية للمرضى"، بمشاركة النقيبين البروفسور شرف أبو شرف وسليم أبي صالح وجمعيات علمية معنية، وبحث المؤتمرون في "كيفية تأمين هذه الأدوية عبر المنصة الإلكترونية وتوزيعها".
وشدد النقيب أبو شرف على "ضرورة تأمين الأدوية الأساسية والضرورية للأمراض المزمنة والسرطانية والمناعية والمستعصية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصيدلانية والجمعيات الطبية اللبنانية في بلاد الإغتراب والدول المانحة".
وأوضح أن نقابتي الأطباء "عملتا مع الجمعيات العلمية على خلق منصة لتحديد هذه الأدوية وتأمينها لمحتاجيها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة حفاظا على صحتهم وحقوقهم وكرامتهم"، لافتا الى أن نقابات الأطباء والصيادلة ووزارة الصحة يعقدون اجتماعات مكثفة لوضع الوصفة الطبية الإلكترونية موضع التنفيذ في خلال الاشهر القليلة المقبلة، ما سيسهل العمل بها عبر تطبيقات محددة على الهواتف الخلوية ووصف الأدوية ومراقبة توزيعها بشكل علمي وشفاف منعا لتهريبها أو تخزينها أو الاتجار بها، على أن يكون المركز الرئيسي لجمع المعلومات في وزارة الصحة العامة".
وتحدث رئيس "جمعية أمراض الروماتيزم" الدكتور جاد عقيص عن "تأليف لجان مختصة لمتابعة الموضوع مع كل المعنيين الصحيين".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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