عون أبرق إلى غوتيريش مهنئاً بـ"يوم الأمم المتحدة"

أبرق رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطوينو غوتيريش مهنئاً بـ"يوم الأمم المتحدة".

وأعرب عون في رسالته عن أمله في أن تُسهم الأمم المتحدة وأمينها العام في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن والعدالة بين الشعوب.