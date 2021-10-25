للمترددين... الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا" أكثر من ضرورية

تستمر أزمة كورونا العالمية ومعها تستمر التساؤلات حول اللقاح ومدى فعاليته، وأمام هذا الواقع وفي ظل الحديث عن موجة جديدة من جائحة كورونا تطل مع بداية فصل الشتاء، يحتار المواطن في تحديد خياراته، لاسيما في ما يتعلق بالجرعة الثالثة من اللقاح.على هذا الصعيد يوضح رئيس اللجنة التقنية لكورونا في وزارة الصحة الدكتور فيصل القاق لـ "لبنان 24" ان "مختلف الدراسات التي أجريت بعد ظهور اللقاح المضاد لكورونا وبعد تلقي جرعتين منه بنسب متفاوتة بين دولة وأخرى، أكدت ان اللقاح ادى بشكل مباشر الى انحسار التفشي الكبير للوباء الذي واجهه العالم بأسره، من هنا تظهر الحاجة الى الاستمرار في نظام التلقيح وتبدو الجرعة الثالثة أكيدة وضرورية".ويرى القاق انه "نسبة للدراسات أن هناك اتجاهين في التعاطي مع الجرعة الثالثة، الأول يقضي بأن تكون هذه الجرعة مطابقة لنوعية الجرعتين الأولى والثانية، اما الاتجاه الثاني فيتحدث عن امكانية المزج بين اللقاحات "فايزر" و"أسترازنيكا" و"سينوفارم"."ويختم القاق مؤكدا انه "لا بد للبنانيين من ان يذهبوا الى أخذ الجرعة الثالثة، اذ انه بعد مضي حوالي 8 أشهر على مراحل التلقيح الأولى والثانية، لا بد من تشكيل مناعة جديدة تجعلنا نتخطى فصل الشتاء من دون تجدد تفشي الوباء.