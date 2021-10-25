لبنان

للمترددين... الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا" أكثر من ضرورية

Lebanon 24
25-10-2021 | 13:25
A-
A+
Doc-P-878941-637707652239832766.jpg
Doc-P-878941-637707652239832766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تستمر أزمة كورونا العالمية ومعها تستمر التساؤلات حول اللقاح ومدى فعاليته، وأمام هذا الواقع وفي ظل الحديث عن موجة جديدة من جائحة كورونا تطل مع بداية فصل الشتاء، يحتار المواطن في تحديد خياراته، لاسيما في ما يتعلق بالجرعة الثالثة من اللقاح.

على هذا الصعيد يوضح رئيس اللجنة التقنية لكورونا في وزارة الصحة الدكتور فيصل القاق لـ "لبنان 24" ان "مختلف  الدراسات التي أجريت  بعد ظهور اللقاح المضاد لكورونا وبعد تلقي  جرعتين منه بنسب متفاوتة بين دولة وأخرى، أكدت ان اللقاح ادى بشكل مباشر الى انحسار التفشي الكبير للوباء الذي واجهه العالم بأسره، من هنا تظهر الحاجة الى الاستمرار في نظام التلقيح وتبدو الجرعة الثالثة أكيدة وضرورية".

ويرى القاق انه "نسبة للدراسات أن هناك اتجاهين في التعاطي مع الجرعة الثالثة، الأول يقضي بأن تكون هذه الجرعة مطابقة لنوعية الجرعتين الأولى والثانية، اما الاتجاه الثاني فيتحدث عن امكانية المزج بين اللقاحات "فايزر" و"أسترازنيكا" و"سينوفارم"."

ويختم القاق مؤكدا انه "لا بد للبنانيين من ان يذهبوا الى أخذ الجرعة الثالثة، اذ انه بعد مضي حوالي 8 أشهر على مراحل التلقيح الأولى والثانية، لا بد من تشكيل مناعة جديدة تجعلنا نتخطى فصل الشتاء من دون تجدد تفشي الوباء.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحة

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2021-10-26
14:42 | 2021-10-26
14:34 | 2021-10-26
14:30 | 2021-10-26
14:03 | 2021-10-26
13:56 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website