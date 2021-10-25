لبنان

خوفاً من "طابور خامس".. لن يشارك هؤلاء في "يوم الغضب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-10-2021 | 13:40
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بعد اعلان الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان عدم المشاركة في التحرك الذي دعت اليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري يوم الاربعاء المقبل تحت عنوان "يوم الغضب"، حرصاً على الوضع الأمني، أكدّ مصدر معني لـ"لبنان 24" أنّ سبب عدم مشاركة الاتحاد هو التخوف من طوابير خامسة، وتحوّل الاحتجاج عن مساره كما حصل خلال أحداث الطيونة الأخيرة. وأكدّ المصدر أنّ صحة وسلامة السائقين أهم من أي إعتبار، وأنّ موضوع قطاع النقل البري يُعالج على طاولة الحكومة وليس في الشارع في هذا التوقيت الأمني الخطير.

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