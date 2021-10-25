لبنان

الثانويات مقفلة... والعودة "صعبة"

Lebanon 24
25-10-2021 | 13:30
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أكثر من شهر مضى على انطلاقة العام الدراسي، واللافت ان الانطلاقة اتت شبه طبيعية في المدارس الخاصة، اما المدارس الرسمية ولاسيما الثانويات بدت انطلاقتها متعثرة لا بل شبه مستحيلة، اذ انه وحتى اليوم لم تفتح الثانويات أبوابها أمام تلامذتها.

وفي المعلومات، ووفقا لمصدر مطلع على حراك الاساتذة المتعاقدين والمثبتبن في التعليم الثانوي، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعمل جاهدة وضمن امكاناتها لاطلاق العام الدراسي في التعليم الثانوي، لكن ووفقا للاستبيان الذي تم توزيعه على مجموعات "الواتساب" الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي فإن الاتجاه العام لا يبشر خيرا، فعبارة "لا عودة"  تسيطر على نسبة متقدمة من ايجابات الاستبيان.


لبنان

خاص

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