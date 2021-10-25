المحامون يعملون على "الشمعة" (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استمرار انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي لساعات طويلة عن قصر العدل في بيروت أسوة بمختلف المناطق والمرافق في لبنان، ما دفع مجموعة من العاملين والمحامين الى استخدام الشموع أو الاضاءة الخاصة بهواتفهم المحمولة بهدف الحفاظ على استمرارية العمل.