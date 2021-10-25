لبنان

كنعان: المُساعدة الاجتماعيّة للقطاع العام ضرورية وسط غياب البطاقة التمويليّة

Lebanon 24
25-10-2021 | 14:04
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قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إنه "تمت المطالبة بكلفة اقتراح مساعدة اجتماعية للقطاع العام لمدّة سنة"، مؤكداً أنها "ضرورة وحاجة للعسكريين والموظفين في ظل غياب البطاقة التمويلية". 
 

وجاء كلامُ كنعان عقب اجتماع لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، إذ قال: "إذا أردنا دولة بالحد الأدنى وأن يصل الموظف الى عمله فيجب اقرار المساعدة الاجتماعية للقطاع العام لمدة سنة لتقف العالم على إجريها".
 

وأردف: "الناس لم يحصلوا على حقوقهم يوماً الاّ في زمن الانتخابات، ولهذا يكفي تكاذباً والمطلوب كلمة حق وتحمّل مسؤولية الفساد والانهيار لا تحميلها للمواطن".
 

وأضاف كنعان: "على الدولة واجبات والقول متى ستصدر البطاقة التمويلية ومن أين تمويلها ومتى سيطبّق القانون، وإما فلتتفضل وتعطي مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام لتهدئة الوضع وتأمين استمرارية الدولة".
 

وتابع: "الأهم تأمين لقمة عيش الناس واستمرارية البلد ليبقى مواطن يستطيع الخروج من منزله والذهاب للادلاء بصوته في صندوق الاقتراع".

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